Savona: Esordienti 2008 e Pulcini 2009 hanno affrontato il Milan

Savona. Esperienza indimenticabile per gli Esordienti 2008 e i Pulcini 2009 del Savona Fbc. Le due leve biancoblù hanno trascorso una giornata presso il centro sportivo Vismara di Milano, affrontando due squadre sottoleva del Milan.

Gli Esordienti, come riporta la pagina Facebook Savona Fbc, nel primo tempo fanno un po’ di fatica ad adeguarsi ai ritmi e all’organizzazione di gioco espressa dal Milan che segna tre reti. Nel secondo tempo i biancoblù entrano meglio in campo, i ritmi sono sempre elevati, la partita è combattuta e nel finale di tempo il Savona riesce a passare in vantaggio realizzare un gol di Ghilino aggiudicandosi la frazione per 1 a 0. Il terzo e il quarto tempo sono appannaggio del Milan (2-0 e 4-0), sicuramente più attrezzato, nonostante l’ottima prestazione dei ragazzi di mister Panigo che, nonostante i pochi cambi a disposizione, hanno lottato fino alla fine.

