Savona-Vado, mister Tarabotto: “Credo che il pareggio fosse il risultato più giusto”

Savona. Luca Tarabotto commenta con evidente sconforto la sconfitta dei rossoblù contro il Savona. Il Vado non è riuscito a gestire il gol di vantaggio e alla fine ha ceduto 2 a 1.

“Abbiamo preso gol nel momento in cui loro stavano facendo un po’ di fatica – sottolinea il tecnico vadese -. Sul secondo gol dovevamo stare attenti sui blocchi. Sono un po’ arrabbiato, non era una partita da perdere. Credo che la squadra non meritasse di perdere. I due gol sono venuti un po’ così. Gli applausi vanno fatti a chi vince”.

