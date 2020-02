Siani, una doppietta lancia il Savona nel derby: “Questa squadra ha un orgoglio fuori dal normale”

Savona. Segnando due reti, al 59° e al 77°, Giorgio Siani ha permesso al Savona di battere il Vado per 2 a 1.

Ennesima prestazione da applausi per i biancoblù, che a fronte di una crisi societaria che appare irreversibile stanno regalando ottime prestazioni sul terreno di gioco. “Questa squadra veramente ha un orgoglio dentro di sé fuori dal normale – commenta Siani -, perché quando entra in campo la domenica si dimentica tutte le problematiche di cui sappiamo tutti. Anzi, ha quel qualcosa in più che è un’unione di intenti forte, quindi quando va in campo la domenica si azzera tutto e cerca sempre di vincere le partite, perché abbiamo le possibilità di giocarcela con tutti, lo sappiamo, sia con la prima che con l’ultima. Onore a questi ragazzi, me compreso, perché siamo veramente bravi”.

