Under 16 Eccellenza: Vado regola Pegli e conquista con certezza la fase nazionale

Vado Ligure. Nella diciassettesima giornata del campionato Under 16 Eccellenza l’Azimut Pallacanestro Vado si aggiudica largamente il derby di ritorno con Pegli e coglie la matematica certezza della qualificazione alla seconda fase nazionale con cinque giornate di anticipo.

Dopo il successo per 98-51 ottenuto all’andata, i ragazzi di coach Prati bissano quasi anche il punteggio chiudendo 93-58, vincendo tutti e quattro i quarti (24-13, 29-16, 20-18, 20-11 i parziali) ed approfittandone per provare in attacco movimenti in grado di coinvolgere maggiormente gli esterni che, dopo le incertezze iniziali, rispondono bene.

