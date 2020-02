Albisola, al via il cantiere per realizzare la nuova rotatoria di piazza Dante Alighieri

Albisola Superiore. Nella prima metà del mese di febbraio prenderà il via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria di piazza Dante Alighieri nell’incrocio tra i due assi viari di corso Mazzini e corso Ferrari (via Aurelia) e la riqualificazione semi-integrale di piazza Dante Alighieri.

Si tratta di interventi realizzati, come opere di urbanizzazione a scomputo, dal soggetto attuatore che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un nuovo supermercato nella prossima estate.

