Albisola, al via il casting per il fotoromanzo “in salsa savonese” di Marzia Pistacchio

Albisola Superiore. Giovedì 6 febbraio dalle 16 alle 20 si svolgerà, presso lo spazio IAT di Albisola Superiore in piazzale Marinetti (messo gentilmente a disposizione da Indaco Eventi nella celebrazione del venticinquesimo anno di attività), il casting call per il fotoromanzo firmato Marzia Pistacchio.

In questa occasione si cercano attori di qualsiasi età, sesso e conformazione fisica per interpretare i personaggi delle storie che si vedranno su IVG.it, ma in particolare a ricercarsi è il volto di Bianca, la protagonista.

