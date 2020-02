Arcobaleno: Leonardo Musso dodicesimo nel campionato italiano di pentathlon

Savona. Impegno principale del weekend targato Arcobaleno sono stati i campionati italiani individuali di prove multiple svoltisi a Padova.

In gara per la compagine savonese nel pentathlon categoria Allievi c’era Leonardo Musso. Per il giovane varazzino un tris di nulli nel salto in lungo ha compromesso inesorabilmente il risultato complessivo: si è classificato al dodicesimo posto con 2.703 punti ed il rammarico per aver mancato una sesta posizione tutt’altro che irraggiungibile.

