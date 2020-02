Festival2020, a Sanremo anche la storia dell’Arma dei Carabinieri

Sanremo. Non c’è solo musica al #Festival2020. Quest’anno, come ogni anno e ancora di più, la storia di Sanremo è quella dell’Italia: di un Paese e della sua tradizione. Come l’Arma dei Carabinieri, che dal 1814 quando venne istituita dal re Vittorio Emanuele I, è parte della storia italiana: un’istituzione nata con la duplice funzione della difesa dello Stato e della tutela della sicurezza pubblica, quale organismo di polizia con speciali doveri e prerogative.

E la storia dell’Arma, così come quella del Festival70, è raccontata nelle vetrine di via Matteotti, cuore pulsante della Città dei Fiori.

