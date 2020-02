Fiera della Candelora a San Bartolomeo al Mare, Filippone: «Non rispetta i diritti degli animali»

San Bartolomeo al Mare. «Vorrei esprimere il mio più totale disappunto in merito alla esposizione degli esseri animali posti in vendita presso la fiera della Candelora 2020 nel comune di San Bartolomeo al Mare. Faccio quindi appello alla sensibilità del Sindaco affinché non siano più presenti gli stand che esibiscono animali in gabbia esibendo le sofferenze degli esseri animali stessi per il divertimento degli esseri umani» – scrive Domenico Filippone riguardo alla fiera della Candelora.

«Esseri animali che rimangono per tutta quanta la durata della fiera, per il piacere sadico degli umani, dal mattino al pomeriggio, rinchiusi nelle gabbie. Gabbie che, secondo il mio punto di vista, non sono idonee per contenere un numero a volte elevato di volati e/o simili. In parte spaventati dall’affollamento di visitatori. Piccoli volatili come i soliti canarini, dentro alle solite piccole gabbie: più o meno come se gli uomini venissero chiusi in celle di pochi metri cubi, come in carcere, e aperte da quattro lati per il pubblico divertimento. Le mamme accompagnavano i bimbi ad ammirare i canarini, galline, fagiani, pavoni, pappagalli, ecc, in gabbia: in pratica insegnavano loro, senza saperlo, non ad “amare” gli animali ma ad incrudelire su di loro tenendoli prigionieri in luoghi e condizioni che se fossero nati liberi non avrebbero mai scelto.

