Folla commossa per l’ultimo saluto al presidente Coop Liguria Francesco Berardini

Liguria. Tanti colleghi, dipendenti ed ex dipendenti ma anche esponenti del mondo cooperativo, sindacale e politico, oltre ai familiari e agli amici di sempre, ai funerali di Francesco, detto Franco, Berardini, il presidente di Coop Liguria scomparso a 72 anni nella notte tra venerdì e sabato.

Dopo nove anni alla vicepresidenza, nel 2008 Francesco Berardini, noto a tutti come Franco. era stato nominato a capo di Coop Liguria dopo il ritiro dalla carica di Bruno Cordazzo, scomparso nel 2012. Carattere schietto, instancabile e competente, era laureato in Economia politica all’Università di Genova. Berardini è entrato nel mondo cooperativo nel 1982 come presidente dell’associazione delle cooperative di produzione lavoro in Legacoop Liguria.

