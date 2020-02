Imperia, assolta anche in appello la vigilessa atleta

Imperia. Assolta anche in corte d’appello a Genova l’agente della municipale Adriana Fausto del capoluogo che era stata accusata di truffa per aver partecipato a gare di atletica mentre era in mutua.

Roberto Trevia, avvocato della donna spiega: «Il giudice nonostante la richiesta della procura alla pena di un anno ha confermato l’assoluzione che era stata emessa lo scorso anno dal giudice Massimiliano Botti per la particolare tenuità del fatto».

