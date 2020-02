La Cairese sgambetta l’Albenga; Zunino trascina il Pietra

Un super Sestri Levante si conferma al vertice della classifica di Eccellenza. Travolto il Molassana che si ritrova ora ultimo in classifica. Gara che viene messa in ghiaccio da un Croci in forma smagliante autore di una tripletta. Apre le danze Capo al 10°, sette minuti dopo primo squillo del bomber corsaro. Chella piazza il tris al 24° e ancora Croci si ripete al 46° e 66°. A gara ormai chiusa, Sighieri trova il gol della bandiera per i genovesi che, però devono subire anche il sesto gol da Cirrincione.

Molassana come detto steso dal Sestri e dalla tripletta di Croci, mentre un’altra tripletta, quella di Zunino consente al Pietra Ligure di superare il Rivasamba e lasciare l’ultimo posto in classifica. Tre punti molto pesanti per i ponentini che tornano a sperare nella salvezza diretta.

