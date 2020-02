Loano, al via il secondo appuntamento con il “Carnevale dei bambini”

Loano. Secondo e ultimo appuntamento con il “Carnevale dei bambini” di Loano. Domenica 9 febbraio a partire dalle 15 in piazza Rocca è in programma un divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini con giochi, balli, animazione a cura dei “Matti da Legare” e, in chiusura, una dolce merenda per tutti. Durante la manifestazione i bambini potranno cimentarsi nel gioco della pentolaccia.

La manifestazione rientra nell’ambito della 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

