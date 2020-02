Problemi all’acquedotto, “a secco” diverse abitazioni a Tovo San Giacomo

Tovo San Giacomo. Un problema all’acquedotto sta causando da oggi pomeriggio problemi all’erogazione dell’acqua in alcune parti di Tovo San Giacomo. Il problema riguarda soprattutto Bardino Vecchio nelle zone servite dalla vasca di via Portio, ovvero Briffi, Aicardi, Madonna delle Grazie, piazza San Carlo e Folchi.

Secondo quanto riferito dal sindaco Alessandro Oddo, il problema sarebbe legato a una carenza di acqua nelle vasche in seguito a una chiusura, questa mattina, per permettere una riparazione. “Nel momento di maggiore richiesta, ossia la serata, non riescono a riempirsi” spiega Oddo.

