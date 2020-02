Rapina la sala giochi “XO” di Alassio con volto coperto e guanti e fugge: bottino da migliaia di euro

Alassio. Rapina, nella notte appena trascorsa, ai danni della sala giochi “XO” di via Leonardo Da Vinci, ad Alassio. A compierla sarebbe stato un solo soggetto, entrato all’interno dell’attività proprio mentre si stavano svolgendo le operazioni di chiusura, intorno alle 3.

A volto coperto e provvisto di guanti, per non essere riconosciuto dalle telecamere e allo stesso tempo non lasciare impronte, ha minacciato il cassiere con un coltello.

... » Leggi tutto