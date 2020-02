Savona, il monito di Lugaro: “Corruzione, i savonesi imparino dal caso Teardo”

Savona. “Cosa può insegnare ai savonesi la vicenda Teardo? E’ una storia di tangenti e corruzione che dovrebbe insegnare ai savonesi come stare alla larga da certe situazioni“. E’ questo il pensiero di Bruno Lugaro, ex giornalista e autore di “Teardo, il destino capovolto”, il libro (uscito in libreria a dicembre) che ripercorre le vicende dell’ex presidente della Regione che nei primi anni ’80 finì al centro delle cronache nazionali.

E’ il 14 giugno del 1983 quando, all’alba, i carabinieri si presentano nella residenza albisolese di Alberto Teardo, da pochi giorni ex presidente della Regione Liguria e leader carismatico del partito socialista. Hanno in mano un mandato d’arresto per associazione a delinquere di stampo mafioso, una vicenda legata a un grande giro di tangenti, dieci anni prima del ciclone di Mani Pulite. Teardo finisce in carcere a Vercelli, una settimana prima delle elezioni politiche che lo avrebbero portato ad occupare una poltrona a Montecitorio e forse a ricoprire un incarico di viceministro del governo Craxi. Invece restò due anni e due mesi in custodia cautelare preventiva.

