Viadotto A6, Toti: “Lavoro efficace e veloce, entro febbraio apertura”

Savona. “Siamo in anticipo sui lavori. Aspettiamo notizie dal concessionario, ma credo sia stato fatto un lavoro di grande efficacia e celerità”. Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando dell’intervento per il nuovo viadotto della A6 portato avanti da Autofiori dopo il drammatico crollo per il maltempo del 24 novembre scorso.

“Avevamo promesso la riapertura a marzo, ma abbiamo chiesto di anticipare” ha aggiunto il governatore ligure.

