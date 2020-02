Abbandonata e ferita ad un occhio: tartaruga d’acqua soccorsa e salvata dalla protezione animali

Savona. Una tartaruga d’acqua, con una grave ferita ad un occhio, abbandonata in un rio che sfocia in mare in via Nizza a Savona, è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali.

Altri tre rettili simili erano stati recuperati dall’Enpa nei rii vicini e quindi le guardie zoofile volontarie dell’associazione – spiegano dall’Enpa – “intensificheranno i controlli per cercare di individuare e denunciare i colpevoli di queste inciviltà”. La bestiola è ora in cura e sta bene ma non è stato possibile salvarle l’occhio; al termine dei controlli e della convalescenza l’Enpa ne valuterà la migliore sistemazione.

... » Leggi tutto