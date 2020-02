Arte Ginnastica: 12 podi alla prima di campionato regionale Silver

Domenica 2 febbraio è iniziato il Campionato Regionale per l’A.S.D. Arte Ginnastica, settore della Polisportiva del Finale, che in questa prima gara ha visto gareggiare con grinta e determinazione le sue ginnaste a Quiliano per i livelli Silver LA, LB e LC.

Ed è stato un inizio campionato col botto, grazie alla bravura e voglia di vincere di queste giovanissime atlete, che ha regalato alla ritmica finalese ben 12 podi in diversi livelli e categorie:

