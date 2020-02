Boissano, il sindaco Rita Olivari: “Disagi e problemi al servizio idrico, ma la Servizi Ambientali non mi risponde”

Boissano. Rabbia e frustrazione da parte del sindaco di Boissano Rita Olivari nei confronti della Servizi Ambientali: nel mirino disagi e problemi tecnici al servizio idrico, sui quali sono stati inoltrati solleciti di intervento e lettere, ma senza risposta.

“A seguito dell’ondata di maltempo avvenuta lo scorso novembre abbiamo avuto acqua giallastra, in quanto le nostre sorgenti sono state alterate: in questi casi bastava una azione della Servizi Ambientali per approvigionarci dal pozzo di Borghetto Santo Spirito, ma questo non è avvenuto” afferma.

