Con Fiorello vestito da prete si apre ufficialmente il 70° Festival di Sanremo

Sanremo. Fiorello vestito da prete ha dato ufficialmente il via al 70° Festival della canzone italiana. Battute sui recenti fatti dal mondo, sulla politica e sullo share, così lo showman ha aperto la kermesse canora, dichiarando che in questa avventura affiancherà Amadeus “come il suo Rocco Casalino“, portavoce del vicepremier Di Maio.

«Questo è l’abito originale di don Matteo, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia, solo con questo si fa il 35 per cento. Con me dentro arriviamo al 40. Bisognava iniziare con qualcosa di forte, perché questo altrimenti era un festival a rischio 15 per cento. Lui (Amadeus, ndr), si è messo contro tutti: le donne, gli uomini. Qualcuno doveva pure aiutarlo, le sardine purtroppo erano occupate. Io sarò al suo fianco, sarò sempre con lui», ha infine dichiarato prima dell’arrivo del conduttore e direttore artistico.

