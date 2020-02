Depositi di Gas Naturale Liquefatto (GNL) in Liguria, dibattito in Consiglio regionale

Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, in cui ha chiesto le intenzioni della giunta sulla creazione di depositi di GNL e dove dovrebbero essere collocati.

Pastorino ha ricordato che il GNL viene considerato competitivo in quanto richiede minori spazi di stoccaggio e viene ritenuto tra i combustibili che possono, almeno in parte, sostituire le fonti di petrolio contribuendo a migliorare le prestazioni ambientali dei trasporti. Tuttavia – ha aggiunto – la UE detta regole precise sui punti di stoccaggio in quanto sono sostanze pericolose.

