Ecco il progetto della variante Pieve-Ormea con traforo Armo-Cantarana: “Tempi e consumi ridotti e maggior sicurezza”

Albenga. Questa sera (4 febbraio), presso il palazzo del Comune di Albenga, si è svolto un incontro per la presentazione del progetto della variante Pieve di Teco-Ormea con traforo Armo-Cantarana, tenuto dal presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Luciano Pasquale. Presenti numerosi amministratori del territorio, tra cui il sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero, quello di Ortovero Andrea Delfino, il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri e di Garlenda Alessandro Navone.

Ad aprire l’incontro il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, che ha dichiarato: “L’ultima ondata di maltempo ha isolato la Liguria e ci ha fatto rendere conto di quanto sia fragile la nostra regione, con ricadute negative dal punto di vista turistico e commerciale. Pensare e ragionare in termini di nuove infrastrutture è diventato una priorità. In questi ultimi anni è stato fatto poco e niente e oggi questo tema ritornato prepotentemente d’attualità. E penso all’Albenga-Carcare-Predosa, al raddoppio ferroviario e alla Armo-Cantarana, del cui progetto il dottor Pasquale si sta facendo promotore in numerose sedi. È necessario fare massa critica, unirsi per far sentire una sola voce e spingere per la realizzazione di opere come questa”.

... » Leggi tutto