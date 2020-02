Faggi di benevento, la fine di un mito

I faggi di Benevento che si trovavano non molto lontano da Mallare e raggiungibili, naturalmente a piedi e non non con fuori strada, partendo dalle Rocche Bianche e raggiungendo “La colla di S. Giacomo”, dalla quale si puo’ scendere a Mallare se si va a destra, oppure il colle del Mellonio o Finale se si va a sinistra, mentre se si prosegue dritti si arriva ai faggi.

I faggi erano secolari ed enormi, il piu’ grande di loro aveva una circonferenza che ci volevano 5 uomini uniti con le mani per abbracciarlo. Erano 6 e facevano parte del patrimonio forestale nazionale. Perche’ ho parlato al passato, perche’ purtroppo sono tutti seccati e si sono sgretolati negli ultimi 6/7 anni.

