Festival2020, con Albano e Romina Sanremo torna pop. Ed è subito 1980

Sanremo. Prima arriva la figlia, Romina Carrisi, poi i genitori Albano e Romina Power. E’ solo questo (la figlia cresciuta), il particolare che fa sì che gli italiani non pensino di essere di nuovo tornati agli anni Ottanta, quando per essere felici bastava un panino con un bicchiere di vino.

Un medley di successi per (l’ex) coppia più bella del mondo. Poi un inedito, insieme, come non accadeva da 25 anni: “Raccogli l’attimo”. Anche questo è Sanremo. Anche questa è storia.

