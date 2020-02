Il ventimigliese Bennici eletto “re” dei ristoranti italiani a New York per “Little big Italy”

New York. E’ originario di Ventimiglia il ristoratore premiato dal programma Little big Italy come miglior ristorante italiano a New York. Carmelo “Carlo” Bennici, infatti, con i suoi soci German e Pino, ha vinto la sfida con altri due ristoranti italiani della Grande Mela grazie alla cucina del suo ristorante “La Vite”. Piatto più apprezzato dal conduttore del programma, in onda su Nove, Francesco Panella, è stato il Baccalà.

