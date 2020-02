Imperia ospita il seminario su “Il gioco…mi prendo cura di te”

Imperia. Al Teatro di Cristo Re, in via Trento 11, andrà in scena il seminario “Il gioco…mi prendo cura di te” organizzato dal Consultorio Diocesano Profamilia in collaborazione con AG@ Associazione Genitori @ttivi. Si propone di esplorare il mondo ludico per approfondirne valenze educative e terapeutiche.

Il gioco è un’attività fondamentale per i bambini che riveste molteplici significati. Dal gioco libero a quello guidato o suggerito, ogni forma assume un ruolo nello sviluppo del bambino che si mette alla prova in un ambito sicuro, sfidando le sue idee sul mondo o cercando di andare oltre le abilità già acquisite. Ma il suo potere non si ferma qui, è anche una eccezionale terapia!

