La Sanremese riprende la preparazione, domenica va a Bra

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese si è ritrovata al Comunale per riprendere gli allenamenti dopo la gara con la Lucchese. All’orizzonte c’è la sfida di domenica 9 febbraio con il Bra che si giocherà allo stadio “Attilio Bravi” alle 14.30.

La squadra biancoazzurra ha effettuato una seduta molto intensa suddivisa in tre parti: dopo una prima fase dedicata alla parte atletica (lavoro sulla potenza aerobica), i calciatori hanno disputato una partitella a ranghi misti su campo ridotto, per poi chiudere con una serie di esercizi mirati per migliorare la fase difensiva e quella offensiva.

