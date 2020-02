Raffica di medaglie per il Circolo Scherma Savona ai campionati regionali

Savona. Il fine settimana appena trascorso ha visto la presenza di tutti i migliori atleti liguri sia nella categoria assoluti sia nella categoria under 14 al Palascherma Giorgio Faldini di via Mentana 9 a Savona.

Sotto l’impeccabile regia ed organizzazione del Circolo Scherma gli atleti si sono affrontati in cinque gare degli assoluti e in dodici competizioni giovanili. “È un privilegio ed un onore per me e per la nostra società – riferisce Roberto Faldini, presidente del sodalizio savonese – mandare avanti l’opera di mio padre nella struttura che ha contribuito a costruire alla fine degli anni Sessanta. Qui cerchiamo di accompagnare gli atleti fino all’età universitaria cercando di mantenere un gruppo unito ed organizzare queste competizioni fa parte di un progetto di lunga visione.”

... » Leggi tutto