Regionali Liguria, incontro M5S, PD e Linea Condivisa: Alice Salvatore non si presenta

Liguria. A gennaio, quando Linea Condivisa, Pd e M5s annunciarono che avrebbero presentato insieme le loro proposte per la sanità in Liguria, sembrava un chiaro anticipo di alleanza. Nel frattempo, però, ci sono state le primarie online su Rousseau, le regionali in Emilia-Romagna e i vertici di fuoco a Roma (che, a quanto pare, non daranno un responso prima di giovedì).

E così alla fine è accaduta la cosa più logica: Alice Salvatore, la candidata ufficiale dei Cinque Stelle, prevista tra i relatori del dibattito pubblico in via XX Settembre, non si è presentata e non ha dato preavviso. Ufficialmente per “motivi personali”, anche se le ragioni comunicate agli organizzatori parlerebbero invece di “problemi politici” interni al MoVimento.

