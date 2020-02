Regionali Liguria, “Super Indice” di gennaio: Toti in testa, Pd in rimonta sulla Lega, crollo M5S

Liguria. Giorni convulsi di (pre) campagna elettorale in vista delle Regionali Liguria 2020 con il centrodestra impegnato a valutare i propri giochi di forza interni e l’opposizione ancora in alto mare sia sul fronte della possibile alleanza PD+M5S sia sul fronte del nome da schierare contro l’attuale governatore Giovanni Toti. Che guadagna, in coalizione, un ulteriore punto di distacco e allarga a +5 la forbice rispetto agli avversari.

Così risulta, almeno, dal “Super Indice Regionale”© di dicembre-gennaio, la proiezione statistica che l’agenzia specializzata Opimedia elabora in esclusiva per i quotidiani del gruppo Edinet sulla base di tutti i sondaggi usciti negli ultimi 15 giorni.

