Toirano, varato il piano di sicurezza stradale: al via opere per duecento mila euro

Toirano. Come previsto nel programma elettorale dell’amministrazione comunale e come già anticipato dal sindaco Giuseppe De Fezza in occasione dell’incontro pubblico del 22 gennaio, sono iniziati lunedì 3 febbraio i lavori di messa in sicurezza delle strade di Toirano.

I cantieri, in particolare, coinvolgeranno la SP 60 e alcune arterie secondarie: “I primi interventi – spiegano dall’amministrazione – sono stati messi in atto su alcune strade sensibili all’interno del centro abitato, per contrastare l’elevata velocità di percorrenza tenuta da alcuni veicoli e per preservare le tante abitazioni con uscite a raso prospicenti la strada e quindi per salvaguardare la pubblica incolumità. Le prime vie interessate da questi interventi sono, via Maccagne, via Bacchetti e via Garibaldi. Si procederà con l’installazione di dissuasori di velocità, L’ adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale e l’istituzione del limite di 30 km/h. Inoltre in via Garibaldi, essendo l’ingresso principale nell’area del centro storico, sarà monitorata con un sofisticato sistema di videosorveglianza di recente installazione”.

... » Leggi tutto