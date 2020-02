Troppa coda e poco tempo: Amin nasce sull’ambulanza della Croce Bianca di Carcare

Cairo Montenotte. Fiocco azzurro a Carcare, dove giovedì sera è nato Amin. Non ci sarebbe nulla di strano se non che il bimbo è nato sulla strada per l’ospedale, all’interno di una mobile della Croce Bianca di Carcare.

E’ successo tutto in pochissimi minuti quando, intorno alle 19, il papà, insieme alla mamma, si è messo alla guida della propria auto partendo da San Giuseppe ma, a causa del traffico, si è dovuto fermare a Vispa e chiamare un’ambulanza.

