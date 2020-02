Bullismo e cyberbullismo, proposta di legge del Pd: “Prevenzione e sostegno alle vittime”

Liguria. Prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo: due fenomeni odiosi e purtroppo molto diffusi di violenza fisica e psicologica, capaci di causare danni enormi alla vita dei più giovani. È questo l’obiettivo della proposta di legge del Gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria – primo firmatario il consigliere Pippo Rossetti – che modifica e integra la legge regionale 9 aprile 2009, n.6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” presentata oggi in una conferenza stampa insieme ad Anna Pettene, presidente ligure dell’Osservatorio nazionale bullismo e doping, Mercedes Bo, presidente genovese Aied (Associazione italiana per l’educazione demografica) e referente del progetto “Il silenzio non aiuta”, Maddalena Carlini, vicepresidente conferenza cittadina delle istituzioni scolastiche autonome dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Venerdì, il 7 febbraio, è la giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo, mentre l’11 sarà il Safer Internet day.

... » Leggi tutto