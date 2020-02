Canottieri Sabazia, nuovo importante riconoscimento nel 95° anno di fondazione

Savona. Una nuova chiamata ha elettrizzato i tecnici, i dirigenti e gli atleti della Canottieri Sabazia: Sofia Lombardi è stata convocata a Milano per i test valutativi della Nazionale del Kayak Under 23/Senior femminile, tenutosi da domenica 2 febbraio fino alla data odierna. Regalo migliore per il suo compleanno non poteva giungerle: Sofia infatti è nata l’1 febbraio 2001.

Alla sua soddisfazione ha fatto eco l’entusiasmo dell’allenatrice Laura Bentivoglio, che ha condiviso con lei l’emozione della straordinaria notizia, che bissa quella dello scorso gennaio, con la convocazione di Leonardo Sogno, atleta tra gli Junior sempre seguiti da Bentivoglio.

... » Leggi tutto