Festival2020, le pagelle della prima serata. Promossa Rita Pavone, bocciata la Leotta

Sanremo. La prima serata del #Festival2020 ha rispettato, almeno in parte, la volontà di Amadeus di tornare alla musica. Musica protagonista con gli artisti in gara, i super ospiti, il duetto di Albano e Romina Power, le interpretazioni da brivido di Tiziano Ferro e persino il doloroso intervento di Rula Jebreal incentrato sulla violenza contro le donne: la giornalista palestinese con cittadinanza italiana e palestinese ha intessuto il suo discorso con i testi di canzoni quali “La Cura” di Franco Battiato e “La donna cannone” di Francesco De Gregori e poi conclude, «Le donne sono musica».

Ma la serata è stata lunga, lunghissima. Buona l’idea di iniziare con quattro giovani, dando alle Nuove Proposte la possibilità di avere un palcoscenico tutto per loro in prima serata. Poi sipari, siparietti, incursioni di Fiorello e la prima uscita dal teatro, con Emma Marrone che lascia il teatro a braccetto con Amadeus per raggiungere il palco esterno di piazza Colombo. E’ la prima volta nella storia del Festival della Canzone Italiana.

... » Leggi tutto