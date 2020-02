Frase shock Toscani, Ciangherotti: “Butto le sue foto nella spazzatura”

Albenga. “Ho sempre apprezzato Oliviero Toscani come artista, le sue fotografie, anche quelle pubblicitarie, facevano e fanno pensare”. Inizia così la nota di Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale e consigliere di minoranza ingauno, con riferimento alla frase shock pronunciata da Oliviero Toscani (“Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola”), pronunciata dal noto fotografato durante il programma “Un giorno da Pecora” su Radio Uno.

Spiega Ciangherotti: “A volte non le ho condivise, a volte mi hanno fatto arrabbiare, spesso mi hanno fatto riflettere. Non riesco, però, a dividere l’arte dall’uomo e quello che Toscani ha detto a proposito del Ponte Morandi, che un ponte crollato non interessa a nessuno, mi fa inorridire”.

