Imperia, gara rifiuti: slitta al 18 marzo l’udienza al Tar per il ricorso della Docks

Imperia. Gara rifiuti, slitta al 18 marzo l’udienza di fronte al Tar di Genova che avrebbe dovuto tenersi oggi.

I giudici amministrativi dovevano decidere a proposito del ricorso proposta dalla Docks Lanterna. La società genovese classificata si è, infatti, seconda (per pochi decimali) e contesta, i punteggi assegnati dalla Commissione del Comune di Imperia a proposito della gara, 45 milioni di euro in 5 anni, per l’assegnazione dell’appalto di igiene ambientale.

