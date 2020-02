Imperia, infermeria piena: è emergenza per il Baiardo. Si ferma anche Edo Capra

Imperia- Angelo Baiardo in programma domenica prossima al “Ciccione” precede di 8 giorni la partitissima del “Sivori” di Sestri Levante nella quale i neroazzurri di mister Alessandro Lupo reduci dalla vittoria in casa della Genova Calcio si giocano molte delle possibilità di vittoria finale.

I corsari precedono in classifica l’Imperia di un solo punto ma il Baiardo è avversario da prendere con le molle soprattutto in ragione di una infermeria sempre più piena. L’ultimo a fermarsi precauzionalmente è stato Edo Capra per problemi muscolari. La stella neroazzurra sarà monitorata giorno per giorno dallo staff medico.

