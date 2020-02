L’abisso che ci abita

“Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare, così facendo, un mostro. E se scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te”. È una nota e, forse, troppo spesso citata affermazione nietszcheana contenuta nel quarto capitolo del provocatorio e destabilizzante saggio “Al di là del bene e del male”. Mi è necessario sottolineare che l’edizione alla quale faccio riferimento è quella curata e prefata da Giorgio Colli per i caratteri dell’Adelfi. Lo devo all’amico Gershom Freeman così come è altrettanto dovuta una spiegazione delle ragioni che richiedono una simile precisione che non è puramente accademica.

La scorsa serata di Sabato, rientrato da una cena da un amico varazzino, ho ricevuto la visita di Gershom per conversare un poco del suo ultimo romanzo “Il respiro dell’anima” che presenterò alla Feltrinelli di Savona il prossimo giovedì (6 febbraio ore 18 per i lettori che fossero interessati). Il nesso che lega l’aforisma di Nietzsche a “Il respiro dell’anima” mi è divenuto chiaro nel corso della nostra chiacchierata così come i sottili distinguo tra le diverse traduzioni in italiano del pensiero in oggetto; insomma, Gershom mi ha spiegato le ragioni per cui alcune sfumature tra le traduzioni rendono quella prediletta da lui la più prossima al pensiero del filosofo. Non mi sembra il caso, in questa sede, di addentrarmi in sottili analisi filologiche ed ermeneutiche, trovo più rilevante sottolineare che, pur avendo letto con passione, attenzione e gusto il romanzo di Gershom, fino alla sera di Sabato la prospettiva, che ora mi appare così illuminante ed evidente, non ero riuscito a coglierla con il rigore e la lucidità che, come è bene che sia, erano chiarissime nel pensiero di Gershom. In effetti più volte nelle nostre conversazioni aveva fatto irruzione il pensiero di Camus, da entrambi condiviso, quando afferma che un buon romanzo è la rappresentazione letteraria di una grande idea filosofica.

