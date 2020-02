L’allarme Coronavirus stronca il turismo in Liguria: 127 milioni in meno nel 2020

Liguria. L’allarme internazionale coronavirus nel 2020 costerà alla Liguria più di 127 milioni in termini di spesa turistica e causerà un calo degli arrivi pari a circa il 3,3% sulla base dell’anno precedente. È quanto stima uno studio di Demoskopika su dati di Istat e Bankitalia, riportato dall’agenzia Dire, che valuta un danno complessivo per l’economia nazionale di circa 5 miliardi di euro.

Il turismo diretto dalla Cina, in realtà, pesa poco sulla salute del settore nella nostra regione. Da gennaio a novembre del 2019, ultimi dati disponibili, sono arrivati a Genova e nelle riviere 60.233 cittadini cinesi, pari a circa il 2,8% degli stranieri e meno dell’1,3% del totale. Numeri che erano già in discesa rispetto al 2018 (-10,69%), anche se fino al 2017 si era registrato un trend di crescita per gli orientali. Il calo stimato da Demoskopika è di 28.122 arrivi (e 38.174 presenze, cioè il numero di pernottamenti effettivi nelle strutture): in pratica un cinese su due quest’anno rinuncerà alle vacanze in Liguria.

... » Leggi tutto