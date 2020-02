Regionali Liguria, il Pd tenta l’ultima carta: alleanza col M5S appesa a un filo

Liguria. E’ appesa a un filo la possibilità di un’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali in Liguria. Ma dietro l’incontro di domani, giovedì, a Roma tra i pentastellati si cela un rischio ancora più grande, rispetto al no, per il fronte anti-Toti. Ovvero che non arrivi alcuna decisione. E c’è chi suggerisce che di fronte a un procrastinarsi dell’incertezza il Partito Democratico, da settimane a piena disposizione dei potenziali alleati, potrebbe spazientirsi e far saltare il banco.

Ed è per questo che il ragionamento sui nomi dei possibili candidati, nel centrosinistra, non si è affatto assestato sul nome di Ferruccio Sansa. Intanto perché il profilo del giornalista alletta parte della base del movimento, ai parlamentari pentastellati e non è inviso al fondatore Beppe Grillo ma non piace alla portavoce in consiglio regionale Alice Salvatore e neppure al “facilitatore” Danilo Toninelli. Meno intransigente il parere del reggente del partito Vito Crimi. Crimi, Toninelli, Salvatore insieme ai parlamentari si sederanno attorno a un tavolo domani per sondare le acque e tentare di prendere una direzione univoca.

