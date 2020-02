Sanremo2020, Rula Jebreal: «Non si chieda mai più a una donna come era vestita quando è stata stuprata»

Sanremo. «Noi donne non siamo mai innocenti, abbiamo denunciato troppo tardi o troppo presto, siamo troppo belle o troppo brutte, troppo disinibite e ce la siamo cercata». Un discorso profondo, sentito, dedicato alle donne, quello di Rula Jebreal, stasera al fianco di Amadeus sul palco del 70° Festival di Sanremo.

«Venendo da luoghi di guerra ho imparato a credere alle parole e non ai fucili, per rendere il mondo un posto migliore per le donne. I numeri in Italia sono spietati: oltre tre milioni di donne hanno subito violenze sessuali sul posto del lavoro, in media 88 donne al giorno subiscono violenze, ogni tre giorni viene uccisa una donna e il carnefice non ha bisogno di bussare alla porta perchè ha le chiavi di casa», ha proseguito la giornalista palestinese.

