Troppe assenze “ingiustificate” in consiglio comunale: a Carcare la minoranza chiede “la testa” di Legario

Carcare. Troppe assenze “ingiustificate”. Per questa ragione, con una nota ufficiale, il gruppo consiliare di minoranza di Carcare “Lorenzi Sindaco” chiede all’amministrazione comunale l’avvio della procedura di decadenza del consigliere Francesco Legario (Capogruppo Lega Nord).

La richiesta della minoranza si apre con una premessa: “Considerato che il consiglio comunale è costituito dai rappresentanti dei cittadini (consiglieri comunali) che li delegano a gestire la buona amministrazione dell’ente pubblico – spiegano dalla minoranza -. Ciò detto, il ruolo delle minoranze è fondamentale poiché assolve alla funzione di stimolo, di controllo e di verifica non pervenuta per rendere al meglio l’esito della macchina amministrativa nell’interesse generale della comunità. E’ evidente che l’assenza dei consiglieri alle commissioni ed ai consigli comunali penalizza il risultato atteso dai cittadini poiché non tutte le decisioni assunte dalla maggioranza possono risultare soddisfacenti per il bene pubblico condiviso”.

... » Leggi tutto