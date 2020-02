Ventimiglia Calcio, la juniores travolge Celle Ligure

Ventimiglia. La juniores granata liquida la pratica Celle Ligure con un netto 6-1 e rimane al primo posto in classifica anche se la Veloce resta sempre alle calcagna grazie alla vittoria sulla Villanovese. Ora in arrivo c’è una non facile trasferta a Cengio che i ragazzi di Bevilacqua non devono sbagliare.

L’incontro di sabato al Morel comincia con il Ventimiglia all’attacco e due gol nei primi minuti (Verbicaro e Morabito), ai quali il Celle risponde trasformando un rigore che porta il risultato sul 2-1. Ma i granata non perdono il controllo del campo e presto arrivano le reti di Sparma (autore anche di un paio di assist decisivi) e ancora di Verbicaro.

