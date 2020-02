Alassio, dalla Regione oltre quattro milioni di euro per le scuole di via Gastaldi

Alassio. Quello del plesso scolastico di Via Gastaldi ad Alassio è stato, oltre che una promessa elettorale, il primo impegno amministrativo dell’Amministrazione Melgrati Ter.

Spiegano dal comune: “Oggi questo impegno della prima ora dopo l’attesa del bando per i fondi ministeriali, viene ripagato in milioni di euro alla Comunità alassina, bel 4, 250 mln di Euro: a tanto corrisponde il contributo che secondo il decreto dirigenziale emesso il 28 gennaio u.s. dalla Regione Liguria sarà destinato dal Miur al progetto del nuovo plesso scolastico di via Gastaldi”.

