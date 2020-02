Andora. Rivieracqua ha reso noto che a causa della rottura di una tubazione dell’acquedotto, in data odierna, giovedì 6 febbraio, nel corso della mattinata sono iniziati i lavori di manutenzione.

Per consentire l’intervento da parte dei tecnici si è provveduto alla sospensione dell’erogazione dell’acqua, nel tratto di via Merula, tra via Santa Caterina, l’ex passaggio a livello e parte di via Carminati.

