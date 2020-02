Calcio a 5, Serie D: prima sconfitta per la Carcarese, il Bragno si porta in vetta

Cairo Montenotte. La quarta giornata del campionato provinciale di Serie D di calcio a 5, andata in scena lunedì 3 febbraio sul campo del Tennis Club Cairo Montenotte, è stata la prima senza alcun pareggio, ma al tempo stesso la più equilibrata. Infatti entrambi gli incontri giocati sono stati incerti fino alla fine, essendo terminati con meno di quattro reti di scarto.

In vetta al raggruppamento balza il Bragno, che ha ottenuto la seconda vittoria. I biancoverdi hanno battuto per 7-5 il Millesimo. I vincitori sono andati a bersaglio tre volte con Calvanino e due ciascuno con Ghiso e Faggion; per gli sconfitti due reti di Davide De Madre e una a testa di Roveta, Armellino e Bove.

