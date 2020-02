Carenza di anestesisti al Santa Corona, ci pensa il San Martino. Righello (PD): “Aiuto prezioso”

Pietra Ligure. Il vicecapogruppo PD in Regione Liguria Mauro Righello interviene ancora in merito alla vicenda della carenza di medici anestesisti al Santa Corona.

“Sono lieto che il problema sia stato affrontato e ringrazio la direzione dell’ASL 2 per essere intervenuta sulla carenza di anestesisti su tutto il territorio savonese e, in particolare, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove sono state rinviate circa 100 operazioni – spiega Righello -. L’invio dall’ospedale San Martino a Pietra Ligure di 5 anestesisti, che opereranno al termine della propria giornata genovese è certamente un contributo prezioso, che va però sanato strutturalmente sia per il Santa Corona sia per il San Paolo di Savona e più in generale per tutto il territorio dell’Asl 2″.

