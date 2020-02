Eccellenza: tre giornate di stop ad Oxhallari, due a Colombo, una a Buonocore

Alassio. Il giudice sportivo, questa settimana, ha sanzionato sei calciatori, tre allenatori ed un dirigente del girone ligure di Eccellenza.

Ardit Oxhallari (Alassio FC) è stato squalificato per tre turni in quanto espulso perché “a palla lontana, dopo un contrasto con un avversario e mentre costui si trovava ancora a terra, si rialzava e gli tirava una ginocchiata in faccia, senza conseguenze lesive”.

